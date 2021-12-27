Любительские команды могут выиграть в Dota2 500 000 рублей от тарифа «Игровой»

Зарегистрироваться для участия в BOOST CAMP можно до 18 января 2022 года, но стоит поторопиться — в турнире может принять участие не более 200 команд.

С 24 по 28 января состоится отборочный этап, по итогам которого будет определено 18 самых сильных команд. 29 января пройдет плей-офф, который оставит только четыре команды. А 30 января в гранд-финале из них будет выявлен победитель.

У сильнейших участников турнира будет уникальная возможность прокачать игровые навыки с амбассадором тарифа «Игровой» RAMZES666 и другими известными киберспортсменами, специализирующимися на Dota2. RAMZES666 (Роман Кушнарёв) — один из самых успешных и узнаваемых российских киберспортсменов. Он даже стал №1 в российском списке «Самые влиятельные лица киберспорта» от Forbes.

«Турнир для любительских команд дает геймерам возможность развить свои игровые навыки и получить реальный соревновательный опыт. И это шанс для участников продвинуть свою киберспортивную карьеру. Мы обязательно проанализируем сильные и слабые стороны команд и, надеюсь, поможем им добиться более сильных результатов», — отметил Роман Кушнарёв.

Зарегистрироваться для участия в BOOST CAMP и ознакомиться с полными правилами проведения турнира можно на странице турнира boost.rt.ru. Зрители турнира BOOST CAMP также смогут выиграть мерч и сувенирную продукцию от организаторов во время плей-офф и гранд-финала, подробности участия будут объявлены позднее.

Тарифный план «Игровой» компания «Ростелеком» запустила в начале 2016 года. Он разработан специально для геймеров и включает все необходимые для них характеристики: максимальную скорость передачи данных, стабильность соединения, низкую задержку (пинг) во время игры благодаря прямому подключению к серверам Wargaming. Пользователям тарифа доступны специальные акции на уникальных условиях.

За пять лет на базе «Игрового» выросла целая экосистема цифровых сервисов для геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. В 2020 году тариф «Игровой» был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка «Ростелекома». Сегодня компания помимо тарифа «Игровой» с уникальными игровыми преимуществами в играх от Wargaming, MY.GAMES и «Фогейм» предлагает специальный игровой роутер RT-X с приоритизацией игрового трафика на основе технологий искусственного интеллекта, представленных Huawei, а также опцию «Облачные игры GFN.RU».