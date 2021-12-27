Завершились съемки сериала «The Телки» — премьеру покажут Wink и more.tv

Сериал, главную роль в котором сыграл Милош Бикович, создан компанией «Медиаслово» по заказу «НМГ Студии» по мотивам одноименного романа Сергея Минаева. Премьера состоится в 2022 году.

Ревущие двадцатые нового века. Эпоха мессенджеров, электронных сигарет и всеобщей цифровизации. Главный герой — Андрей Миркин, многообещающий руководитель PR-агентства. Своим успехом и красивой жизнью он обязан женщинам. Миркин может соблазнить практически любую: он харизматичен, обходителен и цинично пользуется этим. Андрей идет по головам, не задумываясь о том, сколько жизней при этом поломал — ему просто все равно. Вишенкой на торте в карьере героя обещает стать многомиллионный тендер, победа в котором Миркину обеспечена заранее. Но никто не знает, сколько грязи стоит за этим благополучием. И в ближайшие дни она захлестнет Миркина с головой.

Роман Сергея Минаева «The Телки. Повесть о ненастоящей любви» был опубликован в 2008 году и только первый тираж книги составил более 300 тысяч экземпляров. Сериал «The Телки», как и первоисточник, станет не только исследованием пороков высшего общества, но и динамичным триллером, который не даст зрителю перевести дыхание буквально с первых минут.

«Мне очень приятно работать с Машей Агранович. Она хорошо чувствует актера, и у нее есть свой авторский подход, который не навязывает тебе структуру сценария, а помогает артисту опираться на нее и надстраивать. Наш сериал “The Телки”‎ уникален тем, что он, как и “Духless”‎, показывая самый высокий уровень статусной Москвы, рассказывает о процессе тления души, ее разложении. Он говорит о парадоксе пустоты в изобилии. Мой герой Миркин — это олицетворение вседозволенности, которая разлагает человеческую душу‎‎», — сказал Милош Бикович.

Онлайн-кинотеатры Wink и more.tv и уже имеют опыт совместного выпуска оригинального контента, например, детективного ретро-сериала «За час до рассвета» и документального проекта «Девяностые».

О сериале «The Телки»

Производство: компания «Медиаслово» по заказу «НМГ Студии»

Жанр: драма

Количество серий: 8

Премьера: 2022 год

Съемочная группа:

Генеральные продюсеры: Данила Шарапов, Петр Ануров, Вячеслав Муругов, Максим Рыбаков, Жора Крыжовников

Креативные продюсеры: Сергей Минаев, Маруся Трубникова

Авторы сценария: Дмитрий Абезяев, Маруся Трубникова

Продюсеры: Марина Бебенина, Денис Уточкин

Исполнительный продюсер: Анна Бочкарева

Ведущий продюсер: Екатерина Старкина

Режиссер-постановщик: Мария Агранович

Оператор-постановщик: Дмитрий Карначик

Художник-постановщик: Юлия Чарандаева

Художник по костюмам: Анна Чистова

Художник по реквизиту: Ирина Пасхина

Художник по гриму: Татьяна Шайгарданова

Актерский состав: Милош Бикович, Паулина Андреева, Оксана Акиньшина, Анна Слю, Алексей Кравченко, Виктория Толстоганова, Любовь Аксенова, Изабель Эйдлен, Алексей Агранович, Максим Стоянов, Артем Ткаченко, Владислав Соколовский, Александр Мизёв, Мария Дмитриева, Софья Володчинская.