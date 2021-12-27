Завершились съемки сериала «The Телки» — премьеру покажут Wink и more.tv
Сериал, главную роль в котором сыграл Милош Бикович, создан компанией «Медиаслово» по заказу «НМГ Студии» по мотивам одноименного романа Сергея Минаева. Премьера состоится в 2022 году.
Ревущие двадцатые нового века. Эпоха мессенджеров, электронных сигарет и всеобщей цифровизации. Главный герой — Андрей Миркин, многообещающий руководитель PR-агентства. Своим успехом и красивой жизнью он обязан женщинам. Миркин может соблазнить практически любую: он харизматичен, обходителен и цинично пользуется этим. Андрей идет по головам, не задумываясь о том, сколько жизней при этом поломал — ему просто все равно. Вишенкой на торте в карьере героя обещает стать многомиллионный тендер, победа в котором Миркину обеспечена заранее. Но никто не знает, сколько грязи стоит за этим благополучием. И в ближайшие дни она захлестнет Миркина с головой.
Роман Сергея Минаева «The Телки. Повесть о ненастоящей любви» был опубликован в 2008 году и только первый тираж книги составил более 300 тысяч экземпляров. Сериал «The Телки», как и первоисточник, станет не только исследованием пороков высшего общества, но и динамичным триллером, который не даст зрителю перевести дыхание буквально с первых минут.
«Мне очень приятно работать с Машей Агранович. Она хорошо чувствует актера, и у нее есть свой авторский подход, который не навязывает тебе структуру сценария, а помогает артисту опираться на нее и надстраивать. Наш сериал “The Телки” уникален тем, что он, как и “Духless”, показывая самый высокий уровень статусной Москвы, рассказывает о процессе тления души, ее разложении. Он говорит о парадоксе пустоты в изобилии. Мой герой Миркин — это олицетворение вседозволенности, которая разлагает человеческую душу», — сказал Милош Бикович.
Онлайн-кинотеатры Wink и more.tv и уже имеют опыт совместного выпуска оригинального контента, например, детективного ретро-сериала «За час до рассвета» и документального проекта «Девяностые».
О сериале «The Телки»
Производство: компания «Медиаслово» по заказу «НМГ Студии»
Жанр: драма
Количество серий: 8
Премьера: 2022 год
Съемочная группа:
Генеральные продюсеры: Данила Шарапов, Петр Ануров, Вячеслав Муругов, Максим Рыбаков, Жора Крыжовников
Креативные продюсеры: Сергей Минаев, Маруся Трубникова
Авторы сценария: Дмитрий Абезяев, Маруся Трубникова
Продюсеры: Марина Бебенина, Денис Уточкин
Исполнительный продюсер: Анна Бочкарева
Ведущий продюсер: Екатерина Старкина
Режиссер-постановщик: Мария Агранович
Оператор-постановщик: Дмитрий Карначик
Художник-постановщик: Юлия Чарандаева
Художник по костюмам: Анна Чистова
Художник по реквизиту: Ирина Пасхина
Художник по гриму: Татьяна Шайгарданова
Актерский состав: Милош Бикович, Паулина Андреева, Оксана Акиньшина, Анна Слю, Алексей Кравченко, Виктория Толстоганова, Любовь Аксенова, Изабель Эйдлен, Алексей Агранович, Максим Стоянов, Артем Ткаченко, Владислав Соколовский, Александр Мизёв, Мария Дмитриева, Софья Володчинская.
Завершились съемки сериала «The Телки» — премьеру покажут Wink и more.tv