Где в Туле не будет электроэнергии 27 декабря

Отключения связаны с различными работами Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 27 декабря, часть Тулы останется без электроэнергии. Это связано с проведением различного рода работ, в том числе:

- замена трансформатора;

- восстановление основной схемы;

- монтаж оборудования и др.

Так, с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:

- ул. Демонстрации, 14-20 (чётн.), 54;

- ул. Лейтейзена, 12, 12-б, 12-в, 76;

- ул. Революции, 14, 19, 23, 25, 33-а;

- Новомосковское ш., 36-38, 56-58;

- ул. Ложевая, 123;

- ул. Пролетарская, 28;

- ул. Степанова, 84-а к.1, 89-а;

- ул. Гармонная, 26;

- ул. Дементьева, 14, 16;

- ул. Кутузова, 36.

п. Горелки:

- ул. Макаренко, 29 к.1, 29 к.4, 29/4, 33;

- 11-й-13-й-14-й-15-й-16-й Горельские пр-ды;

- СНТ "Луч";

- СНТ "кв. ТОЗ".

Мясново:

- ул. Краинская, 5-а, 91;

- АГЗС, АЗС № 324.