Где в Туле не будет электроэнергии 27 декабря

Отключения связаны с различными работами
Фото: Алексей ФОКИН
Завтра, 27 декабря, часть Тулы останется без электроэнергии. Это связано с проведением различного рода работ, в том числе:
- замена трансформатора;
- восстановление основной схемы;
- монтаж оборудования и др.
Так, с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:
- ул. Демонстрации, 14-20 (чётн.), 54;
- ул. Лейтейзена, 12, 12-б, 12-в, 76;
- ул. Революции, 14, 19, 23, 25, 33-а;
- Новомосковское ш., 36-38, 56-58;
- ул. Ложевая, 123;
- ул. Пролетарская, 28;
- ул. Степанова, 84-а к.1, 89-а;
- ул. Гармонная, 26;
- ул. Дементьева, 14, 16;
- ул. Кутузова, 36.
п. Горелки:
- ул. Макаренко, 29 к.1, 29 к.4, 29/4, 33;
- 11-й-13-й-14-й-15-й-16-й Горельские пр-ды;
- СНТ "Луч";
- СНТ "кв. ТОЗ".
Мясново:
- ул. Краинская, 5-а, 91;
- АГЗС, АЗС № 324.