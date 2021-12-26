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Происшествия26 декабря 2021 13:19

Житель Новомосковска сам потушил пожар в своей квартире

Возгорание произошло утром 26 декабря
Елена Иргиз
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Житель Новомосковска сам потушил пожар в своей квартире

Житель Новомосковска сам потушил пожар в своей квартире

Фото: материалы пресс-служб

В центре Новомосковска местный житель сам затушил пожар в своей квартире. Возгорание произошло утром 26 декабря.

Сообщение о пожаре поступило спасателям около 09:48. К месту происшествия выехали два пожарных расчета и подъемник, однако на месте происшествия выяснилось, что пожар потушил хозяин квартиры самостоятельно.

В результате на кухне и в коридоре оплавился навесной потолок. Также ожоги получил 56-летний мужчина. Причина пожара выясняется.