Житель Новомосковска сам потушил пожар в своей квартире Фото: материалы пресс-служб

В центре Новомосковска местный житель сам затушил пожар в своей квартире. Возгорание произошло утром 26 декабря.

Сообщение о пожаре поступило спасателям около 09:48. К месту происшествия выехали два пожарных расчета и подъемник, однако на месте происшествия выяснилось, что пожар потушил хозяин квартиры самостоятельно.

В результате на кухне и в коридоре оплавился навесной потолок. Также ожоги получил 56-летний мужчина. Причина пожара выясняется.