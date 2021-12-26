В Туле открылся самый большой каток с естественным покрытием

В Туле открылся самый большой каток с естественным покрытием. Им стала площадь у "Зеленой планеты" в Центральном парке имени П.П. Белоусова. Здесь для катания залиты как основной круг, так и прилегающие аллеи.

Работает каток ежедневно с 10:00 до 21:00. Вход на него свободный.

Отметим, что всего в регионе работают около 130 площадок для катания на коньках. А для любителей лыж открыта территория ЛЦ "Веденино" и база "Спартак", также можно покататься на лыжах в тульских парках.