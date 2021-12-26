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Общество26 декабря 2021 7:27

В Кондуках начали обустраивать дороги и освещение

Об этом рассказал губернатор Алексей Дюмин во время прямого эфира
Елена Иргиз
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Романцевские горы пользуются большой популярностью у туристов уже не первый год

Романцевские горы пользуются большой популярностью у туристов уже не первый год

Фото: Алексей ФОКИН

В Кондуках начали создавать первичную инфраструктуру, в частности дороги и освещения, а также контейнерную площадку. Об этом рассказал губернатор Алексей Дюмин во время прямого эфира, сообщает правительство региона.

Он также отметил, что летом после каждых выходных на территории Романцевских гор оставались горы мусора. Сейчас же очисткой, уборкой и содержанию территории занялось министерство природных ресурсов и экологии.

Напомним, что Кондуки пользуются большой популярностью у туристов уже не первый год, став любимым местом отдыха не только жителей Тульской области, но и соседних регионов.