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Общество26 декабря 2021 6:27

В Туле Восточный обвод продлят до Веневского шоссе

Об этом заявил глава региона Алексей Дюмин, отвечая на вопросы жителей города
Елена Иргиз
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В Туле Восточный обвод продлят до Веневского шоссе

В Туле Восточный обвод продлят до Веневского шоссе

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле Восточный обвод продлят до Веневского шоссе. Об этом заявил глава региона Алексей Дюмин, отвечая на вопросы жителей города.

По его словам, в ближайшее время разрабатывается проектная документация продления Восточного обвода на 1,5 километра до улицы Кутузова, с двухуровневой развязкой на перекрестке улиц Ложевой и Металлургов, что должно решить проблему пробок. К строительству планируется приступить в 2023 году, а в дальнейшем и продлить обвод до Веневского шоссе.