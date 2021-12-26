В Туле Восточный обвод продлят до Веневского шоссе Фото: Алексей ФОКИН

В Туле Восточный обвод продлят до Веневского шоссе. Об этом заявил глава региона Алексей Дюмин, отвечая на вопросы жителей города.

По его словам, в ближайшее время разрабатывается проектная документация продления Восточного обвода на 1,5 километра до улицы Кутузова, с двухуровневой развязкой на перекрестке улиц Ложевой и Металлургов, что должно решить проблему пробок. К строительству планируется приступить в 2023 году, а в дальнейшем и продлить обвод до Веневского шоссе.