В Туле открыли движение по Баташевскому мосту Фото: материалы пресс-служб

В Туле открыли движение по Баташевскому мосту. Как сообщает городская администрация, грузовые и легковые автомобили переправляются по временному мостовому сооружению. На старом же мосту приступили к монтажу железобетонных балок.

Напомним, что ремонтировать мост начали в сентябре 2021 года. Работы проводятся в два этапа: первый - возведение временного мостового сооружения, второй - строительство нового моста. Сейчас первый этап завершен, старый мост разобрали и приступили к созданию нового - на четыре полосы.