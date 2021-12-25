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Общество25 декабря 2021 7:34

В Туле открыли движение по Баташевскому мосту

Ремонтировать мост начали в сентябре 2021 года
Елена Иргиз
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В Туле открыли движение по Баташевскому мосту

В Туле открыли движение по Баташевскому мосту

Фото: материалы пресс-служб

В Туле открыли движение по Баташевскому мосту. Как сообщает городская администрация, грузовые и легковые автомобили переправляются по временному мостовому сооружению. На старом же мосту приступили к монтажу железобетонных балок.

Напомним, что ремонтировать мост начали в сентябре 2021 года. Работы проводятся в два этапа: первый - возведение временного мостового сооружения, второй - строительство нового моста. Сейчас первый этап завершен, старый мост разобрали и приступили к созданию нового - на четыре полосы.