Кто проследит за порядком в Туле 25 декабря

По всем вопросам туляки и гости города могут позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные в Туле дежурят представители городской администрации.

Сегодня, 25 декабря, за порядком в городе следит заместитель начальника главного управления по Пролетарскому территориальному округу по социальной политике Виктор Викторович Панов.

По всем вопросам туляки и гости города могут позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер доступен только со стационарного телефона).