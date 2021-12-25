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Общество25 декабря 2021 6:37

Кто проследит за порядком в Туле 25 декабря

В городе круглосуточно дежурит администрация
Елена Иргиз
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По всем вопросам туляки и гости города могут позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу

По всем вопросам туляки и гости города могут позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу

Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные в Туле дежурят представители городской администрации.

Сегодня, 25 декабря, за порядком в городе следит заместитель начальника главного управления по Пролетарскому территориальному округу по социальной политике Виктор Викторович Панов.

По всем вопросам туляки и гости города могут позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер доступен только со стационарного телефона).