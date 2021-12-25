В Тульской области возможен сильный ветер и метель

МЧС России напоминает жителям и гостям области о правилах безопасности Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области утром 25 декабря ожидается снег, в некоторых районах возможна метель. Ветер южный с порывами до 12-17 метров. На дорогах снег и гололедица, будьте внимательны и осторожны

МЧС России напоминает жителям и гостям области о правилах безопасности.

Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения за рулем, особенно при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам.

При пешей прогулке лучше надеть обувь на рифленой подошве, не закрывать себе обзор капюшоном или высоким воротником, избегать обледенелых участков и обходить места с наклонной поверхностью.

При порывистом ветре также рекомендуется парковать машину вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций, обходить шаткие строения и по возможности избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи.

В случае любой беды обращайтесь в Единую службу спасения по телефонам«01» или с мобильного – «112».