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Общество24 декабря 2021 12:32

Экс-инспектор тульского Минприроды печатал фальшивые разрешения на охоту

За подложные документы он оштрафован на 80 тысяч рублей штрафа
Игорь КОПЫТОВ
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Экс-инспектор тульского Минприроды печатал фальшивые разрешения на охоту

Экс-инспектор тульского Минприроды печатал фальшивые разрешения на охоту

Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что 56-летний инспектор 1 категории отдела по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания департамента охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области печатал разрешения на охоту на домашнем принтере. Всего Богородицкой межрайонной прокуратуре известно о 8 случаях разрешений на добычу пушных животных.

Кроме того обвиняемый внес в реестр сведения о личностях охотников, которые не прошли процедуру выдачи разрешения и не оплатили госпошлину.

Нарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. Также он не сможет в течение трех лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов.