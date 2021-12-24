Экс-инспектор тульского Минприроды печатал фальшивые разрешения на охоту Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что 56-летний инспектор 1 категории отдела по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания департамента охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области печатал разрешения на охоту на домашнем принтере. Всего Богородицкой межрайонной прокуратуре известно о 8 случаях разрешений на добычу пушных животных.

Кроме того обвиняемый внес в реестр сведения о личностях охотников, которые не прошли процедуру выдачи разрешения и не оплатили госпошлину.

Нарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. Также он не сможет в течение трех лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов.