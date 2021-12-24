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Происшествия24 декабря 2021 9:28

16-летняя тулячка госпитализирована с отравлением угарным газом: ведется следствие

К счастью обошлось без смертельного исхода
Игорь КОПЫТОВ
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16-летняя тулячка госпитализирована с отравлением угарным газом: ведется следствие

16-летняя тулячка госпитализирована с отравлением угарным газом: ведется следствие

Фото: Алексей ФОКИН

В ноябре 2021 года 16-летняя жительница Тулы была госпитализирована в медицинское учреждение из своей квартиры, расположенной в одном из домов на улице Мартеновкая, с признаками отравления угарным газом. Врачи оказали девочке необходимую медицинскую помощь, после чего она была выписана.

В ходе проведения следователями СК комплекса проверочных мероприятий, в том числе технической судебной экспертизы, установлено, что в квартире во время работы газового водонагревателя произошло превышение допустимой концентрации окиси углерода из-за неисправности вентиляционного канала. Это и послужило причиной отравления.

Сейчас по уголовному делу продолжают проводиться следственные действия, направленные на установление объективной картины произошедшего. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников компании, осуществлявшей обслуживание в указанном доме дымовых и вентиляционных каналов.