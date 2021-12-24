В Тульской области задержаны трое несовершеннолетних неудачливых угонщиков Фото: Алексей ФОКИН

По данным следствия, ночью 18 ноября 2021 года подозреваемые, находясь на улице Кирова, совершили угон припаркованного около одного из домов автомобиля марки «Лада Калина». Когда молодые люди — один 14 и двое 16 лет - не смогли завести машину, они просто откатили ее и оставили на соседней улице.

Кроме того, двое из подростков также подозреваются в том, что в конце ноября 2021 года похитили из сетевого магазина на улице Шухова несколько упаковок кофе на общую сумму более 4 тысяч рублей. Когда сотрудник магазина увидел, что подростки не оплатили товар и попросил вернуть похищенное, подозреваемые скрылись с места происшествия.

Оба уголовных дела объединены в одно, расследование продолжается.