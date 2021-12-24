В Тульской области суд подтвердил приговор убийце, скрывавшемся от правосудия за границей 20 лет Фото: Алексей ФОКИН

В ночь с 3 на 4 сентября 1999 года мужчина в ходе ссоры со знакомым, возникшей на фоне финансовых разногласий, дважды выстрелили в жертву. От полученных травм 33-летний потерпевший скончался в больнице. После этого преступник скрылся от уголовного преследования и был объявлен в международный розыск. В сентябре 2019 года его задержали на территории Норвегии, после чего по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации экстрадировали на родину.

В мае 2021 года Ленинский районный суд приговорил подсудимого к 12 годам лишения свободы. Однако приговор был отменен по процессуальным нарушениям. Сегодня, 24 декабря, суд приговорил 49-летнего убийцу к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.