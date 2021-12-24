В Арсеньевском районе Тульской области школьников перевозили с нарушениями Фото: Алексей ФОКИН

В ходе проведенной с привлечением сотрудников подразделения ГИБДД «Белевский» проверки исполнения Арсеньевской СОШ законодательства, регламентирующего перевозку детей автомобильным транспортом, выявлено, что водитель управлял школьным автобусом в отсутствие обязательного страхования гражданской ответственности.

Теперь мужчина привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ, ему назначен штраф. Само нарушение устранено.