Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 декабря 2021 14:04

В Тульской области заблокировали сайт, торговавший «краснокнижной» рыбой

Ресурс был выявлен в ходе мониторинга сети Интернет
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тульской области заблокировали сайт, торговавший «краснокнижной» рыбой

В Тульской области заблокировали сайт, торговавший «краснокнижной» рыбой

Фото: Игорь КОПЫТОВ

По требованию прокурора Куркинского района заблокирован сайт с информацией о продаже рыбы, занесенной номером 188 в Красную книгу РФ — нельмы.

За незаконную добычу и оборот животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в нее, предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Поэтому запрещено распространение сведений об их добыче и продаже. За это установлена уголовная или административная ответственность.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. В настоящее время доступ к сайту заблокирован.