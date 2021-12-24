В Тульской области заблокировали сайт, торговавший «краснокнижной» рыбой Фото: Игорь КОПЫТОВ

По требованию прокурора Куркинского района заблокирован сайт с информацией о продаже рыбы, занесенной номером 188 в Красную книгу РФ — нельмы.

За незаконную добычу и оборот животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в нее, предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Поэтому запрещено распространение сведений об их добыче и продаже. За это установлена уголовная или административная ответственность.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. В настоящее время доступ к сайту заблокирован.