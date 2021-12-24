В новый тульский детсад в микрорайоне «Северная Мыза» открылась запись Фото: материалы пресс-служб

Дошкольное образовательное учреждение располагается в деревне Мыза, на улице Героя России Горшкова, 4.

Здесь открыто 240 новых мест, в том числе 4 группы для детей раннего возраста в сумме на 80 человек. В трехэтажном здании есть спортивный и музыкальный залы и изостудия для дополнительных занятий. На территории — двенадцать прогулочных площадок, оборудованных теневыми навесами и современными малыми архитектурными формами.

Заявки принимаются в городском Управлении образования.