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Общество24 декабря 2021 8:22

В новый тульский детсад в микрорайоне «Северная Мыза» открылась запись

Всего новое учреждение рассчитано на 240 мест
Игорь КОПЫТОВ
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В новый тульский детсад в микрорайоне «Северная Мыза» открылась запись

В новый тульский детсад в микрорайоне «Северная Мыза» открылась запись

Фото: материалы пресс-служб

Дошкольное образовательное учреждение располагается в деревне Мыза, на улице Героя России Горшкова, 4.

Здесь открыто 240 новых мест, в том числе 4 группы для детей раннего возраста в сумме на 80 человек. В трехэтажном здании есть спортивный и музыкальный залы и изостудия для дополнительных занятий. На территории — двенадцать прогулочных площадок, оборудованных теневыми навесами и современными малыми архитектурными формами.

Заявки принимаются в городском Управлении образования.