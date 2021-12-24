В Тульской области вынесли приговор виновнику необычного ДТП с коровой Фото: Алексей ФОКИН

В Узловой вынесли приговор 36-летнему водителю, который из-за находившейся на проезжей части коровы врезался во встречный автомобиль.

Вечером октября 2020 года мужчина за рулем «Лада приора» двигался по автомобильной дороге «Узловая - Богородицк» с превышением скорости. Вне населенного пункта на проезжую часть выбежала корова. Пытаясь затормозить, узловчанин не удержал машину, ударился правым бортом о животное, после чего вылетел на встречку и врезался в иномарку. Водитель «Киа Рио» получил тяжелые травмы.

В итоге суд назначил виновному наказание в виде заключения на год и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года. Кроме того взыскал моральный вред в размере 600 тысяч рублей в пользу потерпевшего. Приговор в законную силу пока не вступил.