В Тульской области Роспотребнадзор из оборота изъяли 13 тысяч пар контрафактной обуви Фото: материалы пресс-служб

Региональный Роспотребнадзор совместно с таможней арестовал 13 тысяч пар обуви стоимостью более 5 млн рублей. При этом отмечается, что часть обуви была совсем без маркировки, а другая — имела нарушения таковой.

Продукцию перевозили из Киргизии в Екатеринбург в автофургоне.

В отношении перевозчика и двух импортеров заведено четыре дела об административном правонарушении. Одному из импортеров - ООО «Альтик» - уже назначен штраф в размере 300 тысяч рублей, остальные дела в стадии рассмотрения.