В Тульской области Роспотребнадзор из оборота изъяли 13 тысяч пар контрафактной обуви
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Региональный Роспотребнадзор совместно с таможней арестовал 13 тысяч пар обуви стоимостью более 5 млн рублей. При этом отмечается, что часть обуви была совсем без маркировки, а другая — имела нарушения таковой.
Продукцию перевозили из Киргизии в Екатеринбург в автофургоне.
В отношении перевозчика и двух импортеров заведено четыре дела об административном правонарушении. Одному из импортеров - ООО «Альтик» - уже назначен штраф в размере 300 тысяч рублей, остальные дела в стадии рассмотрения.