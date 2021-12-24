«Procter & Gamble» было вновь оштрафовано тульским Роспотребнадзором, но выразило свое несогласие с претензиями Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, в октябре компания неправомерно использовало на этикетке средства для мытья посуды «Fairy Сочный лимон» маркировку «подходит для мытья игрушек, фруктов и овощей». Тогда «Procter & Gamble» был оштрафован на 140 тысяч рублей. Также было внесено предписание о приостановке реализации продукции с такой этикеткой и постановление по отзыву продукции у потребителей.

Согласившись с доводами Управления Роспотребнадзора, изготовитель, в соответствии с законодательством о техническом регулировании, продукцию отозвал. Однако выпуск средства для мытья посуды «Fairy Сочный лимон», ПЭТ флакон, 900 мл с такой же неправомерной маркировкой продолжился.

Со стороны надзорного органа последовали дальнейшие санкции по статье 14.46.2 КоАП РФ - штрафы на общую сумму 600 тысяч рублей.

Однако, по имеющейся информации, на этот раз в компании с решением Роспоребнадзора не согласились и решили отстаивать свои права.