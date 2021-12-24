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Общество24 декабря 2021 6:23

В воскресенье, 26 декабря, в Центральном парке Тулы откроется каток

Ледяная поверхность готова уже больше недели
Игорь КОПЫТОВ
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В воскресенье, 26 декабря, в Центральном парке Тулы откроется каток

В воскресенье, 26 декабря, в Центральном парке Тулы откроется каток

Фото: Алексей ФОКИН

Торжественное открытие большого катка у «Зеленой планеты» в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П. Белоусова пройдет 26 декабря. Начало в 15.00.

В программе выступление тульских артистов, аниматоры, пиротехническое шоу, конкурс костюмов сказочных героев

Рядом с катком будут работать ярмарочные домики, где можно будет приобрести горячие напитки.

При этом кататься можно уже сейчас — каток залит и лед пригоден для катания.