В воскресенье, 26 декабря, в Центральном парке Тулы откроется каток Фото: Алексей ФОКИН

Торжественное открытие большого катка у «Зеленой планеты» в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П. Белоусова пройдет 26 декабря. Начало в 15.00.

В программе выступление тульских артистов, аниматоры, пиротехническое шоу, конкурс костюмов сказочных героев

Рядом с катком будут работать ярмарочные домики, где можно будет приобрести горячие напитки.

При этом кататься можно уже сейчас — каток залит и лед пригоден для катания.