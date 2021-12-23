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Общество23 декабря 2021 14:32

Прокуратура помогла сироте получить жилье в Тульской области

Несколько лет тот не мог обрести свою квартиру
Игорь КОПЫТОВ
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Прокуратура помогла сироте получить жилье в Тульской области

Прокуратура помогла сироте получить жилье в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура Куркинского района провела проверку по обращению местного жителя, относящегося к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о нарушении его жилищных прав.

Установлено, что заявитель состоял в списке граждан на получение квартиры. Однако жилье ему предоставлено не было.

Прокурор обратился в суд с иском к минтруда Тульской области. В результате сироте предоставлено благоустроенное жилое помещение.