13 административных нарушений обнаружил тульский Роспотребнадзор в 13 школах Фото: Алексей ФОКИН

В ходе проверок требований к условиям обучения и организации питания было взято 32 пробы продуктов, 2 водопроводной воды и проведены замеры микроклимата в помещениях.

В итоге проверки было составлено 13 административных протоколов по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» и 14.43 ч.1 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов».

Выданы предписания об их устранении.