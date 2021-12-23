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Общество23 декабря 2021 13:55

13 административных нарушений обнаружил тульский Роспотребнадзор в 13 школах

Сотрудники Роспотребнадзора по Тульской области за период с 16 по 23 декабря 2021 года проверили образовательные учреждения
Игорь КОПЫТОВ
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13 административных нарушений обнаружил тульский Роспотребнадзор в 13 школах

13 административных нарушений обнаружил тульский Роспотребнадзор в 13 школах

Фото: Алексей ФОКИН

В ходе проверок требований к условиям обучения и организации питания было взято 32 пробы продуктов, 2 водопроводной воды и проведены замеры микроклимата в помещениях.

В итоге проверки было составлено 13 административных протоколов по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» и 14.43 ч.1 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов».

Выданы предписания об их устранении.