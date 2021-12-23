Названы 11 мест Тулы с самой высокой концентрацией ДТП Фото: Алексей ФОКИН

Вместе с тем, в Туле снизилась аварийность. Так, с начала года в городе оружейников число ДТП сократилось более чем на с 620 до 563 — около 9 %. Уменьшилось и число пострадавших с 772 до 684 (11 %), а также погибших - с 33 до 26 человек (21 %).

Выявлены 11 участков дорог наибольшей концентрации аварий. Это перекрестки ул. Ф. Энгельса и Л. Толстого, ул. Демидовская плотина и Осташева, ул. Пролетарская и Епифанская, пересечение ул. Тимирязева и Буденного, ул. Ф. Энгельса и Каминского, ул. Баташевская и Веневского шоссе, ул. Болдина и Одоевского путепровода, а также участок ул. Советская, 100, 110, Одоевское шоссе, 1б, 3, 150, Новомосковское шоссе, 13, 50, Восточный обвод (д. Малевка), 104а, 30.