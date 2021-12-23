Как будут работать МРЭО ГИБДД в Тульской области в праздничные дни 2022 года Фото: Алексей ФОКИН

Итак, выходные дни: 1, 2, 7 января.

3 января отделение № 7 (г. Донской) будет работать с 9:00 — 18:00, № 12 (г. Щекино) с 9:00 - 18:00.

4 января отделение № 6 (г. Алексин) с 9:00 – 18:00, № 9 (г. Киреевск) с 9:00 – 18:00, № 10 (г. Новомосковск) с 9:00 – 18:00.

5 января отделение № 1 (192 км автодороги «Крым») с 9:00 – 18:00, № 8 (г. Ефремов) с 9:00 – 18:00, № 11 (г. Суворов) 9:00 – 18:00.

6 января отделение № 1 с 9:00 – 18:00, № 8 с 9:00 – 18:00, № 11 9:00 – 18:00.

8 января отделение № 6 с 9:00 – 18:00, № 9 с 9:00 – 18:00, № 10 с 9:00 – 18:00.

9 января отделение № 7 с 9:00 — 18:00, № 12 с 9:00 - 18:00.