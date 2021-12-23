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Общество23 декабря 2021 10:45

В Туле предлагают застроить часть Центрального рынка жильем

При этом до недавнего времени новые владельцы земли отказывались от такого решения
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле предлагают застроить часть Центрального рынка жильем

В Туле предлагают застроить часть Центрального рынка жильем

Фото: Игорь КОПЫТОВ

В социальных сетях появилась информация о том, что на территории Центрального рынка предлагают построить жилой комплекс. Правда, не владельцы этой территории, а тульские архитекторы. Согласно сообщению ИА "Тульская пресса", по проекту, останется только один павильон, который будет переоборудован в рынок с фермерскими товарами, а также блошиный рынок. Еще часть территории займут уличные кафе и зеленые зоны. Оставшиеся же площади уйдут под застройку жилыми домами.

Авторы проекта заявляют, что их предложения нашли поддержку у новых собственников рынка.