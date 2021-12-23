«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом резидента особой экономической зоны в Тульской области

Специалисты провайдера организовали оптический канал передачи данных на скорости 1 Гбит/с.

Перерабатывающий комплекс в «Узловой» – первая российская производственная площадка «McCain Foods Limited», международного лидера по изготовлению замороженных продуктов питания. Предприятие выпускает треть всего картофеля фри в мире.

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области:

«Для Тульской области большая честь, что такая крупномасштабная компания выбрала наш регион для реализации своего инвестпроекта. Это позволит создать более 160 рабочих мест и будет способствовать организации новых логистических центров и пунктов хранения продукции. Появится возможность не только удовлетворить внутренний спрос, замещая импортные поставки, но и в перспективе работать на экспорт».

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Наша компания развернула в “Узловой” сетевую инфраструктуру, благодаря чему резиденты особой экономической зоны получили широкие возможности для внедрения цифровых сервисов. В настоящее время нашими услугами пользуются семь крупных компаний кластера. Мы предоставили им стационарную телефонию и доступ в интернет, развернули на территории предприятий виртуальную частную сеть и Wi-Fi, обеспечили видеонаблюдением. Портфель решений и облачные технологии “Ростелекома” гарантируют высокую степень защиты передаваемой по нашим каналам информации».

«Ростелеком» предлагает корпоративным клиентам разнообразные услуги на базе облачной платформы: виртуальные ЦОД и колл-центр, веб-конференции, управление складами, корпоративный портал и другие. Облачные технологии позволяют избежать затрат на создание собственной IT-инфраструктуры – всё необходимое оборудование предоставит цифровой провайдер.

Одна из самых перспективных и востребованных услуг «Ростелекома» для бизнес-сегмента – VPN (Virtual Private Network3), благодаря которой можно объединять разрозненные офисы и филиалы в единую защищенную корпоративную сеть. VPN – это инструмент для создания системы корпоративного управления, направленный на оптимизацию производственных процессов.

Всю необходимую информацию об услугах компании «Ростелеком» можно найти на сайте или узнать по телефону единого контакт-центра 8 800 200 30 00.