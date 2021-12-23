В Тульской области может появиться парк с гигантских деревянных йети Фото: соцсети

По задумке, парк будет разделен на несколько тематических зон: кемпинг, костровая зона, лесная библиотека, спортивные и детские площадки, а также пространство для творчества. Сами фигуры предполагается выполнить высотой в 6 метров. Авторы проекта признаются, что вдохновились работами художника из Дании Томаса Дамбо.

Где именно может появиться парк, пока неизвестно.

На данный момент мастера в закрытом помещении уже создают полигональные части скульптур. С наступлением весны собираются начать строительные работы на участке - поставят каркасы и начнут обшивать их досками. Дальнейшая реализация проекта зависит от того, удастся ли инициаторам собрать необходимые средства.