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Общество23 декабря 2021 7:40

В Тульской области может появиться парк с гигантских деревянных йети

Проект хочет реализовать в нашем регионе семейная пара из Москвы
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области может появиться парк с гигантских деревянных йети

В Тульской области может появиться парк с гигантских деревянных йети

Фото: соцсети

По задумке, парк будет разделен на несколько тематических зон: кемпинг, костровая зона, лесная библиотека, спортивные и детские площадки, а также пространство для творчества. Сами фигуры предполагается выполнить высотой в 6 метров. Авторы проекта признаются, что вдохновились работами художника из Дании Томаса Дамбо.

Где именно может появиться парк, пока неизвестно.

На данный момент мастера в закрытом помещении уже создают полигональные части скульптур. С наступлением весны собираются начать строительные работы на участке - поставят каркасы и начнут обшивать их досками. Дальнейшая реализация проекта зависит от того, удастся ли инициаторам собрать необходимые средства.