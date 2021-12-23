Где в Туле ограничат движение транспорта

В Туле временно ограничат движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на время проведения работ по уборке снега ограничили движение 23 декабря с 00:00 до 12:00. Об этом сообщает городская администрация

Ограничения введены на парковке около гостиницы «Москва» (г. Тула, ул. Путейская, д. 3).

Кроме того, для безопасности во время ремонта Баташевского моста запрещается движение всех видов транпорта 24 и 26 декабря 2021 года с 00:00 до 05:00 по ул. Баташевской, на участке от Веневского шоссе до ул. 29-й проезд (пос. Октябрьский