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Происшествия22 декабря 2021 11:22

В Узловском районе местный житель зарезал пенсионерку-инвалида

Следователи задержали злоумышленника в другом городе
Елена Иргиз
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Фото с места преступления

Фото с места преступления

Фото: материалы пресс-служб

В Узловском районе местный житель зарезал пенсионерку. Следователи задержали злоумышленника в другом городе.

По данным следствия, 15 декабря 2021 года к 61-летней пенсионерке в поселке Дубовка пришел 37-летний знакомый. Женщина была инвалидом, поэтому он периодически помогал ей по хозяйству. В тот день они поссорились, и мужчина нанес пожилой женщине несколько ударов ножом в шею и по телу. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Злоумышленник забрал ее мобильный телефон и более 40 000 рублей, а затем скрылся. Однако, уйти от правосудия мужчине не удалось. 19 декабря оперативники задержали подозреваемого на съемной квартире в Донском.

В преступлении мужчина признался. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый арестован, ведется следствие.