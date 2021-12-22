Безопасность в сети: новый модуль программы «Ростелекома» и ПФР «Азбука интернета»

Главная задача нового курса — познакомить и обучить пользователей интернета старшего возраста основам цифровой гигиены, обратить внимание на необходимость соблюдать правила безопасности при работе в интернете, научить «бояться правильно».

В процессе обучения слушатели познакомятся с понятиями «цифровые ценности» и «цифровой след» в интернете, узнают, какие существуют настройки безопасности в браузере и как создать надежный пароль для защиты личных данных, какие данные требуют обязательной защиты, как подготовить мобильное устройство при необходимости сдать его в ремонт и даже как помочь детям и внукам защититься от мошенников в сети. В период тотальной цифровизации экономики и общества в целом такие навыки чрезвычайно важны для каждого пользователя интернета, а дети и пенсионеры в текущей ситуации особенно уязвимы.

«Ростелеком» и ПФР на протяжении нескольких лет регулярно дополняют программу «Азбука интернета» новыми модулями. Тематику определяют слушатели курсов и пользователи интернета, направляя обращения через форму обратной связи на интернет-портале «Азбука интернета». Здесь же размещены электронная версия базового учебника, все модули расширенного курса, а также полный комплект материалов, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить новые темы, включая методические рекомендации для преподавателей по главам и наглядные пособия к каждому уроку.

Материалы программы «Азбука интернета» могут использоваться преподавателями компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельных курсов по каждой теме, так и для организации дополнительных уроков.

Обучающее пособие и одноименный интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между «Ростелекомом» и ПФР о сотрудничестве в обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель партнерства — облегчить пенсионерам доступ к государственным услугам в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.

Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» получили положительную рецензию Института информатизации образования Российской академии образования: все материалы соответствуют предъявляемым к ним требованиям, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.