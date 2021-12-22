В Плавском районе из огня спасли 61-летнюю женщину

Фото с места происшествия Фото: материалы пресс-служб

В Плавском районе горел частный дом. Пожар случился в деревне Селезнево в ночь на 21 декабря.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурным около 01:40 21 декабря. К месту происшествия выехали два пожарных расчета. Из огня спасли 61-летнюю женщину, которая отравилась продуктами горения - ее доставили в больницу.

В результате возгорания на террасе прогорело потолочного перекрытие, терраса и кухня закоптились по всей площади. Причина пожара устанавливается.