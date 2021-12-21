Член ЦИК Павел Андреев исполнил новогоднее желание школьницы из Кимовска

В преддверии Нового года Карина получила заветный планшет и сладкие подарки

Член Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев во время рабочего визита в Тулу принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний», которая проходит для детей в сложной жизненной ситуации.

Для девочки новый гаджет – это не только возможность смотреть мультфильмы, но и важное устройство для учебы

В понедельник член Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев и председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов встретились с Кариной и ее мамой Ольгой, чтобы исполнить мечту девочки

В понедельник член Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев и председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов встретились с Кариной и ее мамой Ольгой, чтобы исполнить мечту девочки. В преддверии Нового года Карина получила заветный планшет и сладкие подарки.