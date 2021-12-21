Убил пенсионерку, ограбил и скрылся: в Тульской области раскрыто преступление Фото: материалы пресс-служб

По версии следствия, 15 декабря текущего года в квартиру к 61-летней женщине-инвалиду в поселке Дубовка Узловского района пришел 37-летний знакомый, который периодически помогал ей по хозяйству. В ходе неожиданно возникшей ссоры мужчина нанес хозяйке квартиры несколько ударов ножом. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Похитив из ее дома мобильный телефон и денежные средства в сумме более 40 тыс. рублей, злоумышленник скрылся.

На протяжении нескольких дней сотрудниками региональных СК и УМВД России по Тульской области осуществлялся непрерывный поиск злоумышленника. 19 декабря он был задержан на съемной квартире в Донском.

В настоящее время мужчина дал признательные показания.