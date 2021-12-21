Фото: тульская Госавтоинспекция Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области в лобовом столкновении пострадала девочка-подросток. Авария произошла на трассе днем 19 декабря.

По данным региональной Госавтоинспекции, около 13:46 на 7 километре трассы «Лопатково-Ефремов» 36-летняя женщина, будучи за рулем «ВАЗ 211340», превысила скорость и не справилась с управлением автомобиля, от чего машина вылетела на полосу встречного движения и столкнулась «в лоб» с «Volkswagen Polo», которым управлял 51-летний мужчина.

В результате пострадала 14-летняя девочка-подросток - ей оказали медицинскую помощь. Водителя «Volkswagen» отвезли в больницу, и после помощи врачей отправили домой.