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Происшествия21 декабря 2021 6:17

В Плавском районе в массовом столкновении погиб 23-летний парень

ДТП случилось вечером 19 декабря
Елена Иргиз
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В результате массового столкновения водителей грузовика и «Volkswagen» отвезли в больницу, где последний скончался от полученных травм

В результате массового столкновения водителей грузовика и «Volkswagen» отвезли в больницу, где последний скончался от полученных травм

Фото: материалы пресс-служб

В Плавском районе в массовом столкновении погиб 23-летний парень. ДТП случилось вечером 19 декабря.

По предварительным данным ГИБДД, около 21:30 на 244 километре трассы М-2 «Крым» 23-летний юноша, будучи за рулем «Volkswagen Polo», вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. От удара машиу обросило на «Hyundai Accent», за рулем которого был 18-летний парень.

В результате массового столкновения водителей грузовика и «Volkswagen» отвезли в больницу, где последний скончался от полученных травм.