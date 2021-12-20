Иван Гирев завоевал серебро Чемпионата мира по плаванию

Фото: правительство Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Иван Гирев завоевал серебро Чемпионата мира. Соревнования завершились 19 декабря в Абу Даби.

Российские пловцы Владислав Гринев, Александр Щеголев, Михаил Вековищев и Иван Гирев стали вторыми в эстафете на дистанции 4x200 м вольным стилем. Они преодолели дистанцию за 6 минут 49,12 секунды, отстав от победителей менее, чем на две секунды.

Отметим, что Иван Гирев – студент Училища олимпийского резерва, инструктор Центра спортивной подготовки сборных команд Тульской области.