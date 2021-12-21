Высокие скорости интернета стали доступны сельским жителям Веневского района

МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом восемь отдаленных сел и деревень Веневского района. Местные жители теперь наравне с горожанами могут пользоваться современными цифровыми сервисами, которые помогают быстро решить повседневные вопросы, работать и обучаться онлайн.

МТС построила новые базовые станции и запустила сеть 4G в деревнях Даниловское, Изварино, Борзовка, селах Мартемьяново, Васильевское, Хавки, Арсеньево, а также в селе Хрусловка, которое находится рядом со знаменитыми Гурьевскими каменоломнями, излюбленным местом туристов и спелеологов. Помимо жилых домов, специалисты МТС обеспечили LTE-интернетом ФАПы,

«Спрос на быстрый интернет за городом постоянно увеличивается, особенно нагрузка на сеть возрастает в новогодние праздники. В этом году туристам, которые приедут посетить знаменитые веневские усадьбы, увидеть Сад камней, усыпальницу Давыдовых или церковь НиколаяЧудотворца, будет комфортно пользоваться интернетом и делиться впечатлениями в сети. Мы построили базовые станции так, чтобы жителям и путешественникам не было «тесно» в сети. Кстати, в Веневском районе с осени интернет-трафик уже вырос в полтора раза. Значит, не зря команда техблока МТС старалась все это время», – прокомментировал директор филиала МТС в Тульской области Артемий Кашников.

Абонентам МТС теперь доступны современные интернет-сервисы, которые делают жизнь намного комфортнее: видео-звонки через мессенджеры, онлайн-оплата ЖКХ, дистанционное обучение, использование сервисов портала госуслуг, просмотр видео на YouTube и фильмов онлайн.

Школьники могут быстро найти полезную информацию по своей учебной программе, а учителя – нужные методические разработки.