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Звезды20 декабря 2021 8:11

Туляки могут познакомиться с ранее секретными документами НКВД времен Великой Отечественной войны

Ко Дню работника Федеральной службы безопасности обнародован ряд документов
Игорь КОПЫТОВ
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Туляки могут познакомиться с ранее секретными документами НКВД времен Великой Отечественной войны

Туляки могут познакомиться с ранее секретными документами НКВД времен Великой Отечественной войны

Фото: Алексей ФОКИН

На сайте ФСБ России вниманию специалистов-историков и всех интересующихся отечественной историей граждан предлагаются цифровые копии докладной записки о работе 4-го отдела Управления НКГБ по Тульской области (разведка и диверсии за линией фронта) с августа 1941 года по январь 1944 года и доклада о работе 4-го отдела Управления НКГБ по Тульской области с момента освобождения области от немецко-фашистских захватчиков.

Данные документы о разведывательно-диверсионной деятельности размещены в рубрике «Архивные материалы» раздела «История».