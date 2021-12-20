Туляки могут познакомиться с ранее секретными документами НКВД времен Великой Отечественной войны Фото: Алексей ФОКИН

На сайте ФСБ России вниманию специалистов-историков и всех интересующихся отечественной историей граждан предлагаются цифровые копии докладной записки о работе 4-го отдела Управления НКГБ по Тульской области (разведка и диверсии за линией фронта) с августа 1941 года по январь 1944 года и доклада о работе 4-го отдела Управления НКГБ по Тульской области с момента освобождения области от немецко-фашистских захватчиков.

Данные документы о разведывательно-диверсионной деятельности размещены в рубрике «Архивные материалы» раздела «История».