«Ростелеком» взял под видеоконтроль главный каток в Туле

В этом году видеокамер стало больше: шесть установлено вокруг ледовой арены, еще пять – в раздевалке и пункте проката. Кроме того, для сотрудников компании «Ледовый сервис» специалисты провайдера организовали интернет-канал на скорости до 100 Мб/с.

Благодаря видеонаблюдению гости и жители города имеют возможность следить за жизнью ледовой площадки в режиме онлайн на сайте катка. Любой пользователь этого ресурса может оценить ее загруженность или увидеть работу машины по очистке и заливке льда. Кроме того, здесь будут транслироваться хоккейные матчи, показательные выступления фигуристов и различные ледовые праздники.

Юлия Федосеева, директор фонда развития Тульской области «Перспектива»:

«По инициативе губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина пятый сезон подряд на площади Ленина работает губернский каток, который пользуется популярностью у жителей и гостей города. Как показывает практика, пиковая нагрузка составляет более шести тысяч человек в неделю. Вход на каток и прокат инвентаря бесплатные, в работе соблюдаются требования Роспотребнадзора. Рады видеть всех на губернском катке».

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Видеонаблюдение – эффективный инструмент в решении вопросов безопасности и контроля за ситуацией на местах. Особенно это актуально в зонах массового пребывания людей. Совместно с правительством Тульской области мы развиваем систему умного видеонаблюдения на территории всего региона. В настоящее время установлено свыше 500 видеокамер в Туле и районных муниципальных образованиях. Большинство устройств оснащено сервисом видеоаналитики, который позволяет определять пол и возраст людей, вести подсчет уникальных посетителей, считывать номера машин, фиксировать оставленные предметы. Внедрение цифровых продуктов нашей компании способствует созданию комфортных условий для жизни туляков».

Сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» — это возможность удаленного просмотра видео и хранения видеоархива на облачной платформе. Услуга может быть внедрена на неограниченном количестве объектов без затрат на сетевую инфраструктуру. Система сигнализирует о нештатных ситуациях, осуществляет интеллектуальный контроль активности в зонах, требующих повышенного внимания, имеет возможность локального хранения видеоархива.

Услуга «Облачное видеонаблюдение» позволяет осуществлять съемку в темноте, записывать звук (при наличии микрофона), а также индивидуально настраивать сценарии видеоаналитики: камеры могут фиксировать определенные действия, например, движение, голос, пересечение периметра территории. Всю необходимую информацию о сервисе можно найти на сайте компании и узнать по телефону 8 800 200-30-00.