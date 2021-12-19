Завтра, в понедельник, 20 декабря, в Туле без электричества останутся десятки улиц Фото: Игорь КОПЫТОВ

Без света останутся следующие адреса:

с 09:00 до 16:00 - ул. Ложевая, 123; ул. Пролетарская, 28; ул. Степанова, 84-а к.1, 89-а; ул. Гармонная, 26; Новомосковское ш., 36-38, 56-58; Красноармейский пр-т, 32, 26; ул. Коминтерна, 31; ул. Сойфера, 19; п. Победы: ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8; ул. Фрунзе, 1, 4; ул. Володарского, 5, 7, 9; ул. Октябрьская, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Мясново: ул. В. Выселковая, 28-66 (четн.), 28-а, 25-67 (нечетн.); ул. Чмутова, 58-а, 84, 88; ул. Н. Выселковая, 28-42 (четн.), 2-а, 2-б, 31-43 (нечетн.); 4-й Клинской пр-зд, 1-12, 8-а; 3-й Клинской пр-зд, 5, 9; ул. М. Расковой, 22; ул. Яблочкова, 2-28 (четн.); пер. Краснодонцев, 2-а, 2-8 (четн.); ул. Нестерова, 13-27 (нечетн.), 14-24 (четн.); ул. Осипенко, 1-10, 15; ул. Белинского, 1-13 (нечетн.), 6-12 (четн.); ул. Циолковского, 60-а, 60-74 (четн.), 77-87 (нечетн.); ул. Шевченко, 43-81 (нечетн.), 58-82 (четн.), 58-а; ул. Стальского, 10-30 (четн.), 1-17 (нечетн.); ул. Станиславского, 81, 83, 115; ул. Лескова, 1-11 (нечетн.), 2, 2-а, 2-б; ул. Щедрина, 1-9 (нечетн.), 2-12 (четн.); ул. 1-я Гостеевская, 1-10; пер. Водоохранный, 15; ул. Водоохранная, 37-40 (четн.), 45-53 (нечетн.), 40-а, 44-в; ул. 3-я Гостеевская, 1-5 (нечетн.), 4-8 (четн.), 1-в; Скуратово: ул. Скуратовская, 89-в; ул. Киреевская, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29; ул. Чекалина, 20, 22, 92, 93-а, 93-б, 95; п. Октябрьский: 11, 11-а, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-б, 21;

с 09:30 до 12:00 - п. Горелки: ул. Макаренко, 29 к.1, 29 к.4, 29/4, 33; 11-й-13-й-14-й-15-й-16-й Горельские пр-ды; СНТ «Луч»;

с 12:00 до 14:30 - п. Горелки: ул. Макаренко, 33; 16-й Горельский пр-зд, 5; 15-й Горельский пр-зд, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; СНТ "кв. ТОЗ".