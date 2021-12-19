Ситуация с тараканом в тульском ЦО № 31 продолжает развиваться Фото: соцсети

Несмотря на просьбы руководства школы, родители поделились в соцсетях итогами прошедшего собрания.

По словам родителей конфликт тянется уже несколько лет. С 2020 года они обращались к директору с просьбами поменять мебель, навести порядок в столовой, но результата не было, что и привело в итоге к скандалу, когда участники решили придать событиям широкую огласку.

17 декабря состоялось собрание с участием представителей администрации школы и управления образования. На нем, по отзывам родителей, им обещали устранить все проблемы, а также урегулировать ситуацию с помощью службы медиации.