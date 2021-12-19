В Туле на три ночи перекроют улицу Баташевскую Фото: материалы пресс-служб

Ранее открыли движение по временному мосту, который был возведен рядом с Баташевским, однако технология разборки старой переправы потребовала перекрыть путь.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы сообщает, что в целях обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения во время проведения работ будет запрещено движение всех видов транспорта 22, 25 и 28 декабря в период с 00:00 до 05:00 по ул. Баташевской, на участке от Веневского шоссе до 29-го проезда пос. Октябрьский.