Завтра, в воскресенье, 19 декабря, в Туле без электричества останется часть домов
Фото: Алексей ФОКИН
Без света останутся следующие адреса:
с 09:00 до 11:00 - ул. Кл. Цеткин, 3-18, 5 к.1, 5 к.2, 5 к.3; ул. Фрунзе, 7-а, 7-б, 9, 11, 13; Красноармейский пр-т, 19-а, 19-б; ул. Халтурина, 6-а; ул. Бр. Жабровых, 12;
с 12:00 до 15:00 - п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22, 15-а, 6-а, 3-а, 4-а, 2-а, 8-а, 7-а, 18-а, 1-а, 10-а, 18-б, 20-а, 21-а; ул. Пионерская, 7-17; ул. Шоссейная; ул. Фестивальная; ул. Энтузиастов.