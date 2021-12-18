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Происшествия18 декабря 2021 13:00

Новомосковск Тульской области замерзает из-за отключения теплоснабжения

Без тепла остались по крайней мере порядка 25 тысяч человек
Игорь КОПЫТОВ
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Новомосковск Тульской области замерзает из-за отключения теплоснабжения

Новомосковск Тульской области замерзает из-за отключения теплоснабжения

Фото: соцсети

18 декабря в 10.00 в 176 домах Новомосковска отключили отопление. Под ограничение теплоснабжения попали улицы Калинина, Кирова, Коммунистическая, Комсомольская, Кукунина, Льва Толстого, Маяковского, Московская, Октябрьская, Профсоюзная, Садовского, Шахтеров, Генерала Белова, Парковая, проспект Победы, Северодонецкая.

Отключение было вызвано заменой наземного трубопровода диаметром 400 мм в районе Урванской плотины по улице Трудовые резервы.