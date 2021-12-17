В Туле оштрафовали поставщика за невовремя доставленное оборудование в онкодиспансер

Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре Фото: Алексей ФОКИН

За срыв поставки оборудования в онкологический диспансер более чем на 1 млн рублей оштрафовали компанию. Гамма-детектор добирался до клиники семь месяцев.

Штраф получила компания «Медикэр» - именно она должна была поставлять оборудование в Тульский областной онкологический диспансер. Прокуратура Пролетарского района Тулы проверила контракты по нацпроекту и выяснила, что гамма-детектор должен был быть получен клиникой до 30 ноября 2020 года, однако фактически аппарат был устанвлен только 19 июля 2021 года.

Мировой суд постановил взыскать с поставщика штраф в 1,3 миллиона рублей. Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре.