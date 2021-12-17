В Туле под суд пойдет мужчина, разбивший окно в пешеходном тоннеле на Московском вокзале

Разлетевшиеся осколки едва не задели случайного пассажира, проходящего по тоннелю Фото: материалы пресс-служб

В Туле будут судить хулигана, разбившего окно подземного пешеходного тоннеля на Московском вокзале. Расследование уголовного дела завершил отдел дознания ЛО МВД России по станции Тула.

Выяснилось, что 34-летний житель Плавска опоздал на поезд «Москва-Анапа», от чего разозлился и разбил окно в подземном пешеходном тоннеле на платформе №2 железнодорожной станции «Тула-1 – Курская». На звук битого стекла прибежала полиция, которая и задержала мужчину с рюкзаком и чемоданом. Тот признался, что именно он разбил окно от досады, что сорвалась поездка. Разлетевшиеся осколки едва не задели случайного пассажира, проходящего по тоннелю.

Злоумышленника задержали, он свою вину отрицать не стал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, а уголовное дело по статье «Вандализм» передали в суд.