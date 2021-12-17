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Общество17 декабря 2021 11:18

На улице Рязанской вдоль проезжей части могут создать велодорожку

Этот вопрос обсудили сегодня члены рабочей группы по развитию велотранспортной инфраструктуры Тульской области
Елена Иргиз
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На улице Рязанской вдоль проезжей части могут создать велодорожку

На улице Рязанской вдоль проезжей части могут создать велодорожку

На улице Рязанской вдоль проезжей части могут создать велодорожку. Этот вопрос обсудили сегодня члены рабочей группы по развитию велотранспортной инфраструктуры Тульской области.

В наступающем году данная улица будет отремонтирована, и в дополнение к проекту реконструкции решили проработать устройство дорожки для велосипедистов. Для этого нужно будет не только заменить покрытие проезжей части, но и сделать барьерное ограждение, а также обустроить тротуары.

Обсуждается вопрос и соединения будущей велодорожки с велодорожкой вдоль Восточного обвода. Предложения участники обсуждения предоставят в течение недели.