На улице Рязанской вдоль проезжей части могут создать велодорожку

На улице Рязанской вдоль проезжей части могут создать велодорожку. Этот вопрос обсудили сегодня члены рабочей группы по развитию велотранспортной инфраструктуры Тульской области.

В наступающем году данная улица будет отремонтирована, и в дополнение к проекту реконструкции решили проработать устройство дорожки для велосипедистов. Для этого нужно будет не только заменить покрытие проезжей части, но и сделать барьерное ограждение, а также обустроить тротуары.

Обсуждается вопрос и соединения будущей велодорожки с велодорожкой вдоль Восточного обвода. Предложения участники обсуждения предоставят в течение недели.