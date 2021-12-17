В Новомосковске вор-рецидивист стащил спортивную куртку

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске ранее судимый местный житель украл спортивную куртку. Вора нашли по горячим следам.

В полицию обратилась администрация магазина на улице Березовой. Оперативники быстро установили личность подозреваемого - им оказался нигде не работающий и ранее судимый 25-летний мужчина. Его задержали, в совершенном он признался.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Отметим, что ранее мужчина уже был судим за подобное преступление. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.