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Происшествия17 декабря 2021 6:55

В Новомосковске вор-рецидивист стащил спортивную куртку

Мужчину вычислила полиция
Елена Иргиз
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Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде

Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске ранее судимый местный житель украл спортивную куртку. Вора нашли по горячим следам.

В полицию обратилась администрация магазина на улице Березовой. Оперативники быстро установили личность подозреваемого - им оказался нигде не работающий и ранее судимый 25-летний мужчина. Его задержали, в совершенном он признался.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Отметим, что ранее мужчина уже был судим за подобное преступление. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.