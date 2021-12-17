В Туле открылся мемориальный комплекс «Пожарный поезд» Фото: материалы пресс-служб

В Туле открылся мемориальный комплекс «Пожарный поезд». Рядом с ним установлен памятник героям-огнеборцам, сообщает правительство Тульской области.

Музейная композиция состоит из вагона-гаража с пожарным автомобилем, вагона-насосной станции, вагона-цистерны, маневренного тепловоза и скульптуры пожарного.

Отметим, что сейчас в составе парка железных дорог 313 пожарных поездов, 27 из них обслуживают столичную магистраль. В частности, на Московском вокзале в Туле дежурит пожарный поезд из вагона-насосной станции и двух цистерн-водохранилищ.